Die Organisatoren der Fußballweltmeisterschaft in Katar haben zugegeben, dass im Zusammenhang mit Vorbereitungsturnieren des Weltverbands Fifa in dem Golfstaat Arbeiter ausgebeutet wurden.

Katar nannte keine Einzelheiten zu den Missständen bei den Subunternehmen, die offenbar an der Klub-Weltmeisterschaft und dem Arabischen Pokal 2021 gearbeitet hatten.

Arbeitern wurde offenbar mit Strafen und sogar Abschiebung gedroht

Die Organisatoren der Fußballweltmeisterschaft in Katar erklärten in einer Stellungnahme: »Bei drei Unternehmen wurden Verstöße in einer Reihe von Bereichen festgestellt. Diese Verstöße waren völlig inakzeptabel und führten dazu, dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen wurden, einschließlich der Aufnahme von Auftragnehmern in eine Beobachtungs- oder Schwarze Liste, um zu verhindern, dass sie an zukünftigen Projekten – einschließlich der Fifa Fußballweltmeisterschaft – arbeiten, ehe sie dem Arbeitsministerium für weitere Untersuchungen und Strafmaßnahmen gemeldet werden.«