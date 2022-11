Trotz jahrelanger Kritik am Gastgeberland startet am Sonntag die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Peter Ahrens aus der SPIEGEL-Sportredaktion wird vor Ort sein und die deutsche Mannschaft beobachten. Und dabei wird es in diesem Jahr um mehr als die sportliche Leistung gehen. Die Begleitumstände werden eine größere Rolle spielen als bei allen anderen Turnieren bisher.

»Die deutsche Mannschaft wird sich in irgendeiner Form zu den Kontroversen rund um Katar äußern«, ist sich Ahrens bei SPIEGEL Daily sicher. »Aber man sollte nicht zu viel erwarten. Am Ende ist das nicht ihr Job. Aber der Deutsche Fußball-Bund wird in der Pflicht sein.«

In dieser Folge spricht Ahrens auch über seine eigene Rolle als Reporter und seine Erwartungen: »Eigentlich kann man den Fußball nur noch ambivalent sehen. Aber diese WM, das wird der Höhepunkt. Katar ist kein Sündenfall des Fußballs, es ist die logische Zielführung.« Warum die Fifa trotzdem keine Sanktionen gegen mögliche politische Botschaften verhängen wird, falls sich eine Mannschaft traut – das hören Sie im Podcast.

