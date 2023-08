Futpro will sich demnach am kommenden Montag mit der zweiten stellvertretenden spanischen Regierungschefin Yolanda Diaz treffen, um sicherzustellen, dass die Handlungen von Rubiales »gebührend sanktioniert« werden.

Rubiales, der seine Kritiker zunächst als »Idioten« bezeichnet hatte, veröffentlichte am späten Montag eine Video-Entschuldigung, die jedoch nicht dazu beitrug, den Aufruhr um seine Person zu beenden. Der spanische Fußballverband RFEF kündigte unterdessen in Madrid für Freitag eine außerordentliche Generalversammlung an. Zudem habe man eine interne Untersuchung eingeleitet.