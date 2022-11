Deutliche Worte aus Deutschland – aber auch Reisen nach Katar

Die Reaktionen aus der deutschen Spitzenpolitik waren teils deutlich. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kritisierte die Fifa scharf: Für alle Fußballfans sei die »Fifa als Weltfußballorganisation eine schlichte Schande«, so Kühnert. Mit ihrem »Druck und ihrer Unklarheit«, was mögliche Sanktionen angeht, habe die Fifa dafür gesorgt, dass diese Binden nun »schlussendlich nicht getragen werden können«, sagte Kühnert. Damit hindere sie »Sportlerinnen und Sportler an ihrer freien Meinungsäußerung« und falle den »Menschen in Katar und anderswo in den Rücken«.