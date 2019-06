Das Duell der deutschen Gruppengegner bei der Fußball-WM in Frankreich hat Spanien dank zweier Elfmeter 3:1 (0:1) gegen Südafrika gewonnen. Thembi Kgatlana (25. Minute) brachte Südafrika mit einem Schlenzer in Führung, Jennifer Hermoso (70./83.) schoss Spanien aber mit zwei Strafstößen zum Sieg. Damit führt Spanien die Gruppe B vor Deutschland an, das sein Spiel 1:0 gegen China gewonnen hatte.

Spanien begann sehr offensiv und drängte Südafrika in die Defensive. Die erste gute Möglichkeit hatte Mariona (6.), scheiterte aber an Torhüterin Andile Dlamini. Wenig später schoss María León (15.) einen Freistoß knapp neben das Tor.

Auch die Banyana-Banyana kamen zu einer guten Standardmöglichkeit durch Refiljoe Jane (17.), konzentrierten sich aber hauptsächlich auf Konter gegen die sehr hoch stehenden Spanierinnen. Einer davon brachte die Führung: Kgatlana (25.) dribbelte von der Mittellinie bis zum Strafraum durch, spielte dort ab, bekam den Ball von Ode Fulutudilu aber zurück und schlenzte ihn über Torwärtin Sandra Paños in den rechten Torwinkel. Den Schlusspunkt der ersten 45 Minuten setzte Marta Corredera (45.+3) mit einem Distanzschuss aus 30 Metern, den Dlamini mit Mühe parierte.

Spanien überlegen

Auch in der zweiten Hälfte startete Spanien besser: Hermoso (47.) traf mit einem Schuss von der Strafraumkante die Latte, Marta Torrejón (55.) scheiterte mit einem Kopfball an Dlamini. Im Gegenzug wurde Südafrika wieder per Konter gefährlich. Doch Kgatlana verpasste ihren zweiten Treffer aus kurzer Distanz (59.).

Spanien drückte weiter und kam zum Ausgleich: Hermoso traf Südafrikas Kapitänin mit einem Schuss im Strafraum am Ellenbogen und Schiedsrichterin Leslie Vasquez entschied auf Elfmeter. Den verwandelte Hermoso souverän (70.). In der Schlussphase klärte die Südafrikanerin Nothando Vilakazi einen Ball aus dem Strafraum - und traf danach im Umfallen mit ausgestrecktem Bein ihre Gegenspielerin. Die Schiedsrichterin sorgte nach Ansicht der Fernsehbilder für die umstrittene Elfmeterentscheidung, die bereits verwarnte Vilakazi sah Gelb-Rot. Den Strafstoß verwandelte Hermoso (83.) zum 2:1, Lucía García (89.) setzte mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

Als nächstes trifft Spanien auf Deutschland (12. Juni), Südafrika spielt gegen China (13. Juni).

Spanien - Südafrika 3:1 (0:1)

0:1 Kgatlana (25.), 1:1 Hermoso (69.), 2:1 Hermoso (83.), García (89.)

Spanien: Paños - Torrejón, Paredes, León, Corredera - Sampedro (46. García), Losada (46. Bonmatí), Torrecilla, Putellas, Mariona - Hermoso

Südafrika: Dlamini - Ramalepe, van Wyk, Matlou, Vilakazi - Motlhalo, Biyana, Jane, Mthandi - Fulutudilu, Kgatlana

Gelbe Karten: Corredera / van Wyk, Biyana

Gelb-Rote Karten: Vilakazi

Schiedsrichterin: Maria Carvajal (Chile)