Xavi Hernández will nach der aktuellen Saison seine aktive Laufbahn beenden. Diesen Satz hatten wir hier schon einmal geschrieben. Im November 2017 hatte Spaniens Fußballheld bereits angekündigt, seine Karriere zum Sommer 2018 beenden zu wollen. Diese Entscheidung revidierte er aber kurze Zeit später, hängte stattdessen doch noch ein Jahr beim katarischen Verein Al-Sadd ran. Nun schrieb der 39-Jährige in einem Brief an spanische Medien: "Dies ist meine letzte Saison als Spieler."

Xavi war 2015 nach 24 Jahren beim FC Barcelona nach Katar gewechselt. Mit den Katalanen hatte der Mittelfeldspieler zuvor viermal die Champions League und achtmal die spanische Meisterschaft gewonnen. Mit der spanischen Nationalmannschaft triumphierte er zudem bei der Weltmeisterschaft 2010 sowie bei den EM-Turnieren 2008 und 2012. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2014 trat er aus der spanischen Nationalmannschaft zurück.

Mit Al-Sadd hatte Xavi Anfang April die Meisterschaft gewonnen. In der asiatischen Champions League kämpft er mit dem Klub aus Doha als Tabellenführer der Gruppe D bei noch zwei ausstehenden Spielen um den Einzug in die K.o.-Phase.

Dem Fußball will Xavi auch nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn erhalten bleiben. "Ich kann es kaum erwarten, was die Zukunft für mich als Trainer bereithält", schrieb er. Als Trainer wolle er die erfolgreiche Spielweise aus seiner Barca-Zeit fortführen: "Meine Philosophie als Trainer spiegelt den Stil wider, den wir über viele Jahre entwickelt haben und der seinen größten Anteil daran hat, wie wir in Barcelona Fußball spielen."