Der Stürmer wurde von seinem letzten Klub AC Mailand mit einer kleinen Zeremonie im Anschluss an einen 3:1-Erfolg am letzten Serie-A-Spieltag gegen Hellas Verona verabschiedet. Viele Teamkollegen auf dem Platz und unzählige Fans auf den Rängen weinten oder hatten Tränen in den Augen.