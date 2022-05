Fußballstar Zlatan Ibrahimović ist drei Tage nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft mit dem AC Mailand am Knie operiert worden – und fällt nun mehr als ein halbes Jahr aus.

Bei dem 40-Jährigen wurde ein Eingriff am vorderen Kreuzband und am Meniskus des linken Knies vorgenommen, teilte der Verein aus der Serie A mit. Die in Lyon in Frankreich durchgeführte Operation sei schon länger geplant gewesen, um eine Instabilität im Gelenk zu beheben. Der Eingriff sei sehr gut verlaufen. Der schwedische Stürmer werde voraussichtlich sieben bis acht Monate ausfallen, hieß es.