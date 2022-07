Bundesliga-Torschützenkönigin Schüller sagte, sie habe mit der Auszeichnung »überhaupt nicht gerechnet«. In einem zwar sehr erfolgreichen Jahr habe sie sich »mehr vorgenommen«, ergänzte die 24-Jährige, die bei EM in England nach dem ersten Spiel eine Corona-Quarantäne hatte absitzen müssen. So rückte Popp auf ihre Position in der Sturmspitze – und wurde zum großen deutschen EM-Star. Im Nationalteam kann Schüller 26 Tore in 40 Länderspielen verweisen.