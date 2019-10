Amateurspiel in Münster Fußballer schlägt Schiedsrichter bewusstlos

Nach einem weiteren Fall von Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurfußball hält die Diskussion über ein Umdenken und Konsequenzen an. Bei einem Spiel in der Kreisliga C zwischen der FSV Münster und dem TV Semd am Sonntag hat ein Spieler den Unparteiischen bewusstlos geschlagen.

Der Referee habe ihm während der Partie im hessischen Münster die Gelb-Rote-Karte gezeigt, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Daraufhin habe der 28-jährige Spieler der FSV Münster den 22 Jahre alten Schiedsrichter niedergeschlagen. Nachdem er wieder bei Bewusstsein war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Spiel wurde abgebrochen.

Wie ein Sprecher des Hessischen Fußball-Verbands erklärte, könnte in diesem Fall das Sportgericht des Kreises den Fall übernehmen, möglich sei aber auch, dass sich das Verbandssportgericht dieser Sache annehme.

Gewaltzunahme gegen Schiedsrichter

"Das ist absolut inakzeptabel und natürlich extrem bedauerlich", sagte der Fußball-Klassenleiter Theo Greiner dem "Darmstädter Echo". "Das macht mich wirklich sehr betroffen." Der Spieler müsse nun mit einer "massiven Strafe" rechnen.

Der Berliner Verband hatte am vergangenen Wochenende wegen der Gewaltzunahme gegen Schiedsrichter alle Spiele einschließlich der Berlin-Liga abgesagt. Allein auf den Fußballplätzen der Stadt wurden in der aktuellen Saison 53 Fälle von Übergriffen gegen Unparteiische registriert. Der Streik betraf fast 1500 Spiele.

"Es darf nicht den ersten toten Schiedsrichter in Deutschland geben", bevor sich etwas ändere, hatte der Berliner Schiedsrichter-Sprecher Ralf Kisting am Samstag dem Deutschlandfunk gesagt.

Auch im Saarland hatte es im September einen Schiedsrichterstreik gegeben. Anlass war ein Angriff auf einen Unparteiischen nach einem C-Jugendspiel durch einen Zuschauer.

Im Juli hatte der DFB einen "leichten Anstieg von Fällen" verkündet, bei denen Schiedsrichter attackiert wurden. Demnach seien in der Saison 2018/2019 kam es zu 2906 Angriffen auf Unparteiische im Amateurfußball, in der Spielzeit davor waren es 2866 gewesen - da hatte es allerdings 50.000 Spiele weniger gegeben.