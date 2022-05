Nach Vizemeisterschaft Bayern-Fußballerinnen und Trainer Scheuer gehen getrennte Wege

»Wir möchten uns im Namen des FC Bayern München herzlich bei Jens Scheuer für die geleistete Arbeit in den vergangenen drei Jahren bedanken. Er hat aufgezeigt, was mit unserer Frauenmannschaft möglich sein kann«, sagte die Leiterin der Frauenfußballabteilung, Karin Danner. Vor allem der Meistertitel in der Saison 2020/2021 sei in einer »sehr herausfordernden Spielzeit« hervorzuheben. Zu der Nachfolge von Scheuer machte der Klub zunächst keine Angaben.