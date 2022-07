Fußballquiz Gegen welchen deutschen Klub schoss Messi fünf Tore in einem Spiel?

Für welchen deutschen Verein wurde Messi zum Albtraum? In welcher Topliga fallen die meisten Tore und gegen wen musste Schalke am 11. September 2001 erstmals in der Champions League antreten? Testen Sie Ihr Wissen.