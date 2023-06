RB Leipzig kurz vor Olmo-Verlängerung

Dani Olmo ist sich mit Bundesligist RB Leipzig über eine Vertragsverlängerung einig. Das vermeldeten spanische Medien. Olmos Vertrag in Leipzig läuft nur noch bis 2024, Sportchef Max Eberl arbeitete seit Monaten an einer vorzeitigen Verlängerung. Für den Manager wäre es der erste große Verhandlungserfolg seit seinem Amtsantritt Anfang Dezember. Olmo soll sich eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro zugesichert haben. Zuletzt waren Gerüchte über einen ablösefreien Wechsel des 25-Jährigen im kommenden Sommer zum FC Barcelona aufgekommen.

PSG-Trainer bestätigt Messi-Abgang

Lionel Messi wird Paris Saint-Germain verlassen. PSG-Trainer Christoph Galtier sprach von Messis »letztem Spiel im Prinzenpark, der Abgang stand im Grunde schon länger fest. PSG trifft am Samstag im letzten Match der Saison in der französischen Ligue 1 auf Clermont Foot Auvergne 63. »Ich hatte das Privileg, den besten Spieler in der Fußballgeschichte zu trainieren«, würdigte Galtier Messi. Wohin der Weltmeister wechseln wird, steht noch nicht fest, Messi könnte nach Saudi-Arabien gehen.