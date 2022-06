Frankfurts Ilsanker wechselt nach Genua in Serie B

Der bisherige Eintracht-Frankfurt-Profi Stefan Ilsanker wechselt zum CFC Genua in die zweite italienische Liga. Der Serie-B-Verein bestätigte die Verpflichtung des 33 Jahre alten Fußballprofis. Der Österreicher unterschrieb bei dem abgestiegenen Team einen Zweijahresvertrag. »Der Klub will den sofortigen Wiederaufstieg und ich möchte helfen, dass dieser Traditionsverein wieder erfolgreichen Fußball in der Serie A spielt«, sagte der Mittelfeldspieler in einer Mitteilung seines Managements.



Gespräche mit Trainer Alexander Blessin und Sportdirektor Johannes Spors hätten den Ausschlag gegeben, sagte Ilsanker. Die beiden Deutschen war zur gleichen Zeit in Leipzig wie Ilsanker: Von Ende 2015 bis Anfang 2018 war Spors in Sachsen Chefscout, zu jener Zeit trainierte Blessin den RB-Nachwuchs. Ilsankers Kontrakt beim Europa-League-Sieger Frankfurt lief aus. Der Nationalspieler hatte vor den zweieinhalb Saisons in Frankfurt schon viereinhalb Jahre für RB Leipzig in der Bundesliga gespielt.