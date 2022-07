+++ Fußball-Transferticker +++ Jesus geht nach London

Der 26-fache Nationalspieler war in der Saison 2020/21 an Arminia Bielefeld ausgeliehen, für die er in 35 Partien an acht Toren direkt beteiligt war. Laut den Berichten wird für den vertraglich noch bis 2024 gebundenen Doan eine »beträchtliche« Ablöse fällig, die sich auf mindestens 8 bis 9 Millionen Euro belaufen soll. Bisher zahlten die Breisgauer in ihrer Klubgeschichte nur für den Transfer von Baptiste Santamaria, 27, mehr – kolportiert wurden bis zu 15 Millionen Euro.