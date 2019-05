Der französische Liga-Verband (Ligue de Football Professionnel, LFP) hat eine Obergrenze für den Preis für Gästetickets ab der kommenden Saison in der Ligue 1 und der Ligue 2 vorgeschlagen. Demnach dürfen die ersten 1000 Auswärtskarten einer Partie ab der Spielzeit 2019/2020 in der ersten französischen Fußball-Liga nur noch maximal zehn Euro kosten, in der zweiten Liga nur noch fünf Euro. Die Maßnahme soll am 6. Juni im LFP-Verwaltungsrat beschlossen werden.

Zudem wurde bestimmt, dass mindestens fünf Prozent der vergebenen Eintrittskarten an Auswärtsfans gehen. Ziel ist es, unerschwingliche Preise für Gästefans zu vermeiden, insbesondere für die beliebtesten Spiele wie die von Paris St.-Germain im Prinzenpark.

Vers un tarif visiteurs unique



Le Bureau de la Ligue de Football Professionnel, réuni ce mercredi 15 mai, a validé le principe d’un tarif unique pour les supporters visiteurs à partir de la saison 2019-2020 ➡ https://t.co/hz0w8v4BM9 pic.twitter.com/eNp9Fo1PGE — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 16. Mai 2019

Laut "L'Equipe" soll sich PSG gegen die Pläne ausgesprochen haben, "hätte die Idee aber akzeptiert, wenn der Preis 20 Euro betragen hätte."

In der Premier League sind seit der Saison 2016/17 30 Pfund als Obergrenze für Auswärtstickets festgelegt (etwa 34 Euro). Damit reagierte die englische Liga 2016 auf anhaltende Proteste, die auf von vielen Fans als zu hoch empfundenen Ticketpreise in England abzielten. Das war zunächst auf drei Spielzeiten begrenzt, die 20 Premier-League-Klubs beschlossen aber im Februar, die Obergrenze in den kommenden drei Jahren beizubehalten.

In der Bundesliga gibt es eine solche Deckelung nicht, allerdings sind die Preise auch niedriger. In der aktuellen Saison kann man als Fan laut einer Erhebung des Magazins "Sponsors" für durchschnittlich 15,20 Euro ein Bundesligaspiel besuchen, wenn man sich für die günstigste Kategorie entscheidet. Hier gibt es eine Übersicht der Ticketpreise in der Bundesliga. In der Vergangenheit gab es in Deutschland Aktionen gegen zu hohe Eintrittspreise in den Bundesliga-Stadien. Bei der Initiative "Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein" schlossen sich Fans mehrerer Vereine zusammen.

Fans, die auswärts ihre Teams unterstützen, haben auch noch Reisekosten zu tragen. In Frankreich hat sich daher die nationale Fan-Vereinigung (Association Nationale des Supporters) dafür eingesetzt, die Auswärtspreise zu reduzieren.