Der walisische Fußballstar Gareth Bale beendet seine aktive Karriere mit sofortiger Wirkung. Das gab der 33-Jährige am Montag überraschend in sozialen Medien bekannt. Dazu veröffentlichte er zwei längere Stellungnahmen. »Nach vorsichtiger und sorgfältiger Überlegung gebe ich hiermit meinen Rückzug vom Vereinsfußball und vom internationalen Fußball bekannt«, schrieb Bale.



Er fühle sich »unglaublich glücklich, dass ich meinen Traum verwirklichen konnte, den Sport zu spielen, den ich liebe«, so Bale weiter: »Er hat mir wirklich einige der schönsten Momente im Leben beschert.« Dazu gehört unter anderem wohl auch sein Zaubertor per Fallrückzieher im Finale der Champions League 2018 für Real Madrid gegen den FC Liverpool. Madrid gewann das Spiel in Kiew 3:1 (0:0).