GERÜCHTE

Bale vor dem Wechsel nach China

Der Wechsel des walisischen Stars Gareth Bale vom spanischen Rekordmeister Real Madrid nach China ist angeblich so gut wie sicher. Wie die spanische Sporttageszeitung "Marca" berichtete, hänge der Transfer des zuletzt umstrittenen Flügelstürmers zum chinesischen Erstligisten Jiangsu Suning nur nach an Details. Der Klub wolle den 30-Jährigen für drei Jahre verpflichten und ihm ein Jahresgehalt von 22 Millionen Euro zahlen. Bale war 2013 für die damalige Weltrekordsumme von 101 Millionen Euro von Tottenham Hotspur nach Madrid gewechselt, er passte aber zuletzt nicht mehr in das System von Trainer Zinedine Zidane.

Jiangsu Suning ist einer der wirtschaftlich leistungsstärksten Klubs in der chinesischen Super League und gehört der mächtigen Suning-Unternehmensgruppe, die auch 70 Prozent des italienischen Renommierklubs Inter Mailand kontrolliert.

Eintracht darf Rode wohl behalten

Die Rückkehr von Sebastian Rode zu Eintracht Frankfurt ist nach Medieninformationen perfekt. Der Mittelfeldspieler werde noch am Wochenende einen Dreijahresvertrag bei dem hessischen Fußball-Bundesligisten unterzeichnen, schreiben die Zeitungen der VRM-Gruppe. Für den 28-Jährigen soll die Eintracht demnach eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro an Borussia Dortmund überweisen. Rode war vom BVB bislang nur ausgeliehen.

Sportvorstand Fredi Bobic hatte noch am Donnerstag seine Hoffnung auf die Rückkehr von Kevin Trapp, Rode und Martin Hinteregger geäußert. Rode befindet nach seiner Knorpelverletzung im Aufbautraining. Nach VRM-Informationen könne er aber "schon in Kürze wieder ins Mannschaftstraining einsteigen".