Zuvor hatten mehrere Programme im Radio und Fernsehen gestrichen werden müssen, weil sich BBC-Mitarbeiter und Fußballexperten mit Lineker solidarisch erklärt hatten und nicht in die Sendungen kommen wollten. Der Sender teilte mit, an einer Lösung zu arbeiten.

»Angelegenheit für den Sender, nicht für die Regierung«

Die BBC hatte am Freitagabend erklärt, Lineker werde so lange nicht mehr als Moderator der beliebten Fußballsendung »Match Of The Day« eingesetzt, bis es mit ihm eine Einigung »über seine Nutzung der sozialen Netzwerke« gebe. Lineker hatte am Dienstag auf Twitter das geplante neue Asylgesetz als »grausame Politik gegen die Schwächsten« kritisiert und bemängelt, das Gesetz bediene sich eines Vokabulars, »das nicht unähnlich der in den Dreißigerjahren in Deutschland genutzten Sprache« sei.