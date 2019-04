Gedicht zum Bundesliga-Spieltag Hoch lebe der Boykott!

Schafft ein, zwei, viele Holtbys!

Ziemlich weit ist's nach Berlin.

Also fragte Holtbys Lewis:

"Trainer, muss ich da mit hin?"

In der Hoffnung, dass a Ruh' is.

In der Startelf stand er nicht,

Und als wär ein Stolz zu wahren,

Sah der Stürmer keine Pflicht,

Derart lange Bus zu fahren.

Zum Saisonschluss geht er eh.

Und im Gegensatz zum Liegen

Tut ja Fußballspiel oft weh:

Auf die Füße kann man kriegen,

Laufen muss man, hin und her,

Und man spürt die Lungen brennen,

Und man denkt: "Ich kann nicht mehr"

Und muss trotzdem weiterrennen

Und bekommt vielleicht den Ball

Volle Kanne an die Birne

Und erblickt im schlimmsten Fall

Tausend Sterne und Gestirne -

All das sah der Mann voraus.

Und als sähe er's nicht gerne,

Rief er: "Trainer, mein Zuhaus

Ist mir lieber als die Ferne!"

Doch der Trainer kündigte

Wütend Lewis Holtby, ihm,

Weil der sich versündigte

An der Mannschaft, an dem Team.

Das ging in Berlin dann unter.

Endergebnis: null zu zwei,

Zwei Tabellenplätze runter,

Aufstieg fraglich. Gar vorbei?

Doch Boykott: Hoch soll er leben

Als das kommende Prinzip!

Vor der Zeit nach Ruhe streben,

Völlig raus dem Betrieb,

Abschied von dem Ungeheuer

Dauerstress und Arbeitsjoch -

Ach, Frau Klöckner, ach, Herr Scheuer,

Wär das nix für Sie? Nein? Doch.