Gegen Real Valladolid Real Madrid kassiert späten Ausgleich

Real Madrid hat am zweiten Spieltag der neuen Saison in der Primera División einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft des deutschen Nationalspielers Toni Kroos kam gegen Real Valladolid nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Zuvor hatte Real acht der letzten neun Spiele gegen Valladolid gewonnen.

Als Karim Benzema in der 82. Minute traf, sprach vieles dafür, dass Real im zweiten Ligaspiel den zweiten Sieg feiern würde. Schließlich war die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane bereits zuvor das überlegene Team gewesen, nur ein Tor war ihr da noch nicht gelungen. Die beste Möglichkeit vergab der eingewechselte Ex-Frankfurter Luka Jovic, der in der 68. Minute an die Latte köpfte.

Mit der guten Laune im Estadio Santiago Bernabéu war es dann schlagartig vorbei, als Sergi Guardiola zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielte. Vorausgegangen war dem Treffer ein Ballverlust von Kroos. Anschließend konterte der Außenseiter clever, am Ende tunnelte Guardiola sogar noch Madrids Torhüter Thibaut Courtois.

Damit verpasste Real den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel und damit auch die Möglichkeit, den Rivalen FC Barcelona gleich zu Beginn der Saison auf Abstand zu halten. Die Katalanen hatten ihr ersten Spiel überraschend gegen Bilbao verloren. Am Sonntagabend trifft Barcelona zum Abschluss des zweiten Spieltags auf Real Betis.