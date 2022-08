Es ist das Bild des Wochenendes in der englischen Premier League. Mittendrin: Thomas Tuchel. Kurz nach dem Abpfiff beim 2-2 des FC Chelsea gegen Tottenham legt er sich mit sich mit seinem Kollegen Antonio Conte an. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Alles ganz normal, findet Thomas Tuchel später.

Thomas Tuchel, Trainer FC Chelsea

»Ich habe es mit zwei Spielern verglichen, die eine kleine Auseinandersetzung auf dem Platz haben. Es passiert nichts, niemand wird verletzt. Als Spieler entschuldigt man sich mitunter nach einem harten Tackling, einem fairen Tackling, nicht. Und das ist auch nicht nötig. Das ist Premier-League-Fußball, und heute haben sich die Manager eingemischt, weil wir beide für unsere Teams gekämpft haben, und das war's.«

Was war passiert? Nach dem Ausgleich von Tottenham zum 1:1 jubelt Conte exzessiv über das Tor – und Tuchel rastet aus. Beide sehen Gelb.

Thomas Tuchel, Trainer FC Chelsea

»Wir haben beide für unsere Mannschaften gekämpft. und das passiert einfach. Es ist so eng hier, es war so ein intensives Spiel, und beide Unterstände stehen sehr, sehr nahe beieinander, und so wurde es ein bisschen hitzig, von uns beiden.«

Doch bei »ein bisschen hitzig« blieb es nicht. Als Tottenham in der 96. Minute das Tor zum 2:2 gelingt und der Schiedsrichter danach abpfeift, rennen die Trainer aufeinander zu und reichen sich die Hand – und Tuchel lässt die von Conte nicht mehr los. Aus dem Shakehands wird das Gerangel, das auch Conte herunterspielt.

Antonio Conte, Trainer Tottenham Hotspur

»Ich denke, es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist immer der Fußball und über das Spiel zu sprechen. Das Spiel war ein intensives Spiel, und für uns war dieses Spiel wirklich hart.«

Reporter

»Sie haben es genossen, oder?«

Thomas Tuchel, Trainer FC Chelsea

»Ja, und ich glaube, er hat es auch genossen. Es war nichts Schlimmes.«

Antonio Conte, Trainer Tottenham Hotspur

»Das nächste Mal passen wir besser auf und geben uns einfach nicht die Hand. Problem gelöst. Er bleibt auf seiner Bank, ich bleibe auf meiner Bank und wir beenden es mit dem jeweiligen Staff auf beiden Seiten. Dann gibt es kein Problem damit. Es wäre schade, wenn wir wegen dieser Situation das nächste Spiel verpassen würden.«

Am Ende sahen beide Trainer nämlich die rote Karte, das Strafmaß steht noch nicht fest. Conte jedenfalls hat den Vorfall offenbar noch nicht ganz verdaut. Er legte auf Instagram noch einmal nach: »Zum Glück habe ich dich nicht gesehen...dir ein Bein zu stellen, wäre wohlverdient gewesen...«