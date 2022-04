Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

166 Ligaspiele hat Zimmermann für die Fortuna zwischen 1974 und 1980 absolviert, er erlebte die beste Zeit dieser Mannschaft mit. Die Fortuna in den Siebzigerjahren, das war eine Ansammlung von Klassespielern, Persönlichkeiten, die bis heute das Bild dieses Vereins bestimmen: der elegante Libero Gerd Zewe, der Stürmer Wolfgang Seel, eine Art rheinischer Gerd Müller, die Allofs-Brüder Klaus und Thomas, im Tor Wilfried Woyke, die Mittelfeldachse um Regisseur Dieter Brei und seinem Arbeiter Rudi Bommer, hinten die Aufräumer Heiner Baltes und Egon Köhnen mit dem lichten Scheitel. Als hätte Gerd Zimmermann ihn gezogen.

Elfmeter, bei denen er den Torleuten den Scheitel zog, Flattermänner natürlich, sein Teamkollege Klaus Allofs erzählte mal von einem Bundesligaspiel beim Karlsruher SC: »Ich dachte, Gerd spielt ihn zu mir. Doch der haute aus bestimmt 35 Metern einfach drauf und traf. So etwas hatte ich vorher noch nicht erlebt.«

Zimmermann interpretierte seinen Posten auf denkbar modernste Weise. Für ihn war das Spiel nach vorne Teil seiner Abwehrarbeit, in der Saison 1978/1979 erzielte er 13 Saisontreffer, insgesamt waren es für die Fortuna 44 Bundesligatore.

Zimmermann, genannt Zimbo, war in dieser Mannschaft der nominelle Vorstopper. Wer sich darunter aber einen eisenharten Abwehrspieler vorstellte, der die gegnerische Hälfte nur vom Hörensagen kennt, könnte bei ihm nicht weiter entfernt liegen.

Was die Krönung in Zimmermanns Karriere hätte werden können, wurde sein Tiefpunkt. Schon nach vier Minuten wurde er so rüde gefoult, dass er ausgewechselt werden musste. Die Diagnose: Kreuzbandriss, genauso wie bei seinem Teamkollegen Dieter Brei, der nach 24 Minuten schwer verletzt den Platz verlassen musste. Von draußen mussten sie zusehen, wie Düsseldorf in einem dramatischen Finale 3:4 nach Verlängerung verlor. Die Karrieren beider Spieler bei der Fortuna waren danach so gut wie beendet.

Den Höhepunkt hatte diese Fortunen-Elf am 16. Mai 1979 im Basler Sankt-Jakob-Stadion. Düsseldorf hatte es unter dem jungen Trainer Hans-Dieter Tippenhauer bis ins Endspiel des Europapokals der Pokalsieger geschafft, dort wartete der große FC Barcelona. Mit Weltstars wie Johan Neeskens und Hans Krankl.

Rehhagel sah keine Verwendung

Zimmermann kämpfte sich in der Folgesaison zwar noch einmal ans Team heran, der neue Trainer Otto Rehhagel sah aber keine Verwendung mehr für den Spieler, strich ihn sogar aus dem Kader. Zimmermann verließ die Fortuna frustriert, spielte noch ein paar Jahre in den USA, kehrte dann nach Deutschland zurück: zu Union Solingen in die 2. Liga. Sicherlich eine Ehre für Union Solingen, aber ein unangemessenes Karriereende für einen, vor dessen Schuss sich noch ein paar Jahre zuvor die halbe Bundesliga gefürchtet hatte.

Am Ende drehte er noch eine Ehrenrunde bei Fortuna Köln mit neun Spielen, dem Verein, von dem er zu Fortuna Düsseldorf einst gewechselt war. Gegen eine damalige Rekordablösesumme von 800.000 D-Mark, die die Düsseldorfer der Kölner Fortuna damals überwies. Nie zuvor war in der Liga für einen Abwehrspieler so viel Geld ausgegeben worden.