In Istanbul kam Berisha in 32 Einsätzen auf acht Tore und drei Vorlagen. Besser lief es zuvor bei RB Salzburg mit 24 Toren und 15 Assists in 58 Partien. Als Deutschlands Junioren bei der U21-Europameisterschaft 2021 triumphierten, kam er in jedem Spiel zum Einsatz.

Neuer Rechtsverteidiger für den HSV

Der Hamburger SV verpflichtet mit William Mikelbrencis einen neuen Verteidiger für die rechte Seite. Den Transfer des 18-jährigen Franzosen gab der Zweitligist am Mittwoch in einem Twitter-Video bekannt.