DFB-Spitze über Gewalt gegen Schiedsrichter "Das schockiert uns"

Die Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat sich zum Thema Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurbereich geäußert und den Unparteiischen sowie den Landesverbänden Unterstützung zugesichert. Worin die Unterstützung bestehen soll, blieb allerdings unklar. "Die zahlreichen Gewalttaten, Respektlosigkeiten und Übergriffe gegen Schiedsrichter auf den Amateurplätzen schockieren auch uns, wir sind bestürzt, fassungslos und betroffen", heißt es in einem von Präsident Fritz Keller, den Vizepräsidenten Rainer Koch und Ronny Zimmermann sowie Generalsekretär Friedrich Curtius unterzeichneten offenen Brief.

Jeder Vorfall "sei einer zu viel, jede Form von Gewalt sei nicht akzeptabel", schrieb die DFB-Spitze weiter. "Angriffe auf den Schiedsrichter sind Angriffe auf den Fußball. Und das muss, da gibt es keine zwei Meinungen, aufhören!"

Am Wochenende war bei einer Kreisliga-Partie in Hessen ein Schiedsrichter k.o. geschlagen worden. Im Berliner Fußball-Verband wurden am selben Wochenende aufgrund eines Schiedsrichterstreiks 1500 Spiele abgesagt. Einen ähnlichen Ausstand der Unparteiischen hatte es Mitte September bereits im Saarland gegeben.

DFB sprach im Sommer von "leichter Zunahme" der Gewalt

Ob es wirklich einen größeren Anstieg von Gewalttaten gegen Schiedsrichter im deutschen Amateurfußball gibt, ist fraglich. Im Juli hatte der DFB in seinem "Lagebericht Amateurfußball" eine "leichte Zunahme" der Fälle beschrieben. 2906 erfasste Gewalttaten gegen Referees habe es in der Saison 2018/2019 in allen Spielen von der Regionalliga abwärts gegeben (bei insgesamt 1,3 Millionen erfassten Spielen), hieß es im Lagebericht. Im Jahr davor seien es noch 2866 Fälle gewesen (allerdings bei 50.000 Spielen mehr).

In einem Interview mit dem SPIEGEL kritisierte Gewaltforscherin Thaya Vester das Erhebungsverfahren des DFB: "Das Problem dieser Erhebung ist, dass jeder Spielberichtsbogen, den ein Schiedsrichter ausfüllt, nur als ein Fall gewertet wird. Hat es bei einem Spiel vier Übergriffe gegeben, taucht das also nur als ein einziger Fall in der Statistik auf", sagte Vester.

Die 37-Jährige forscht seit Jahren zum Thema Gewalt und Sicherheitsgefühl von Schiedsrichtern im deutschen Amateurfußball. Im November erscheint ihre Dissertation dazu. Ihr Fazit lautet: "Statistisch gesehen leben Schiedsrichter nicht gefährlich, wenn man es an der Anzahl aller Spiele im Amateurfußball misst. Und sie fühlen sich mehrheitlich auch nicht unsicher." Auf die Frage, ob sie sich auf dem Platz sicher fühlen, hatten in Vesters Studie 70,6 Prozent der befragten Schiedsrichter mit "(fast) immer" geantwortet und weitere 26,1 Prozent mit "häufig".

Nachdem der DFB am Wochenende beim Fall des Berliner Streiks noch auf den Landesverband verwiesen hatte, sagte er nun seine Unterstützung zu: "Wir als Dachverband werden die Landesverbände und die Schiedsrichter-Ausschüsse uneingeschränkt bei allem unterstützen, was dazu dient, dass möglichst alle Fußballspiele in Deutschland wieder gewaltfrei stattfinden", kündigte der DFB an und versicherte den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern: "Wir lassen Sie nicht allein!" Was genau getan werden soll, wurde allerdings nicht genannt.

Zugleich appellierten Keller und Co. an die staatlichen Institutionen, gegen Gewalttaten vorzugehen: "Von den Staatsanwaltschaften und der Polizei wünschen wir uns mitunter einen größeren Ermittlungseifer, wenn es um Straftaten auf dem Fußballplatz geht", hieß es.