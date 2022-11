»Diese einseitige Moralpredigt ist reine Heuchelei«, rief er den rund 400 Journalisten in Doha am Tag vor Turnierbeginn zu. »Heute fühle ich mich katarisch, heute fühle ich mich arabisch, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich homosexuell, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Gastarbeiter«, sagte Infantino, der seinen Zweitwohnsitz in Doha hat.