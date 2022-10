»Das ist ein sehr harter Schlag für Giulia und wir fühlen alle mit ihr«, sagte die sportliche Leiterin der FC Bayern Frauen, Bianca Rech. »Wir werden sie bei allem so gut wir können unterstützen und wünschen ihr viel Kraft.«

Gwinns Verein Bayern München spielt in der Frauen-Bundesliga am Sonntag, den 16. Oktober, gegen den 1. FC Köln. Das nächste DFB-Länderspiel steht mit der Partie gegen die USA am Freitag, den 11. November, an.