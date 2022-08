Yann Sommer souverän

Aber auch die Hertha spielte munter mit, hatte mehrfach Abschlüsse in der Offensive, so entwickelte sich ein Hin und Her in der ersten Halbzeit. Gladbachs Torwart Yann Sommer zeigte sich unter anderem bei einem Fallrückzieher von Hertha-Neuzugang Wilfried Kanga auf der Hut, der Torwart scheint seine überragende Form aus der Vorsaison konserviert zu haben.