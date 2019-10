Serie A Higuaín schießt Juventus an die Tabellenspitze

Der Rekordmeister ist wieder an der Spitze, Juventus hat Inter Mailand im direkten Duell die Tabellenführung der Serie A abgenommen. Dank eines späten Tores von Gonzalo Higuaín (80. Minute) gewann Juventus in Mailand 2:1 (1:1). Zuvor hatten Paulo Dybala für Juve (4.) und Lautaro Martínez für Inter (18., Elfmeter) getroffen.

Durch den Auswärtssieg steht Juventus mit 19 Punkten auf dem ersten Platz der italienischen Liga, einen Punkt mehr als Inter, das die erste Niederlage der Saison hinnehmen musste.

Fünf Tage nach dem 3:0-Sieg über Bayer Leverkusen in der Champions League war Juventus von Beginn an spielbestimmend. Nach vier Minuten traf Dybala mit einem Linksschuss aus spitzem Winkel in die untere rechte Ecke, kurz darauf hätte Cristiano Ronaldo beinahe auf 2:0 erhöht, traf aber die Latte (10.).

Bei einer Flanke von der rechten Seite spielte Juve-Verteidiger Matthijs de Ligt den Ball mit dem Ellbogen, zu Recht entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Martínez trat an und verwandelte sicher. Der zweite Durchgang war ausgeglichener, die gefährlicheren Chancen hatten aber die Gäste. So traf Ronaldo zur vermeintlichen Führung (41.), das Tor zählte aber nicht wegen vorangegangener Abseitsstellung.

In der 62. Minute brachte Juventus-Trainer Maurizio Sarri mit Higuaín einen weiteren Angreifer in die Partie, und die Entscheidung sollte sich auszahlen: Nach Vorarbeit von Ronaldo und Dybala erzielte der 31-Jährige aus halbrechter Position den Siegtreffer.

Inter - Juventus 1:2 (1:1)

0:1 Dybala (4.)

1:1 Martínez (18., Elfmeter)

1:2 Higuaín (80.)

Inter: Handanovic - Godín (Bastoni 54.), de Vrij, Skriniar - D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi (34. Vecino), Asamoah - Lukaku, Martínez (78. Politano)

Juventus: Szczesny - Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Sandro - Khedira (62. Bentancur), Pjanic, Matuidi - Bernardeschi (62. Higuaín) - Ronaldo, Dybala (71. Can)

Gelbe Karten: Vecino, Barella / Sandro, Can, Pjanic

Schiedsrichter: Rocchi