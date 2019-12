+++ Fußball-Transferticker +++ Arsenals Xhaka soll sich mit Hertha einig sein

+++ GERÜCHTE +++

Xhaka-Berater spricht von Einigung mit Hertha BSC

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Granit Xhaka hat nach Angaben seines Beraters den FC Arsenal um die Freigabe für einen Wechsel zu Hertha BSC gebeten. "Wir sind uns mit Hertha einig", zitierte die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" den Manager des 27-Jährigen. "Granit möchte gerne wieder nach Deutschland wechseln", sagte er. Arsenal sei informiert, es gehe es nun um die Ablösesumme. Der Bundesligist soll rund 25 Millionen Euro geboten haben. Xhaka war 2016 von Mönchengladbach für geschätzte 45 Millionen Euro Ablöse nach London gewechselt.

Seither hatte er sich zwar als Stammspieler im defensiven Mittelfeld etabliert und wurde später sogar zum Kapitän ernannt. Im vergangenen Oktober kam es aber zu einem Konflikt mit den eigenen Fans. Bei seiner Auswechslung im Spiel gegen Crystal Palace gab es laute Buhrufe der Arsenal-Anhänger, woraufhin Xhaka die Arme ausbreitete und die Fans anfeuerte. Später warb er in einem offenen Brief um Verständnis. Er habe in den vergangenen Monaten zahlreiche Anfeindungen erlebt.

Vidal vor Wechsel zu Inter Mailand

Der ehemalige Münchner Arturo Vidal steht nach einem Medienbericht vor einem Wechsel vom FC Barcelona zu Inter Mailand. Der chilenische Nationalspieler habe sich laut "Gazzetta dello Sport" mit dem italienischen Tabellenführer geeinigt, dort soll der 32-Jährige einen Vertrag bis 2022 unterschreiben. Laut "Gazzetta" müssen sich die beiden Vereine allerdings noch verständigen. Inter bietet angeblich zwölf Millionen Euro, die Katalanen sollen 20 Millionen fordern. Im Gespräch sei auch eine Leihe mit anschließender Kaufoption.

In dieser Saison war Vidal in La Liga nur in zwei Partien über 90 Minuten zum Einsatz gekommen, meist bleibt dem Mittelfeldspieler eine Rolle als Einwechselspieler. Bei Inter würde Vidal auf einen Vertrauten treffen: Trainer der Mailänder ist seit Sommer der Italiener Antonio Conte. Beide arbeiteten von 2012 bis 2014 gemeinsam bei Juventus.

Holt Leipzig den nächsten Franzosen?

RB Leipzig steht offenbar vor der Verpflichtung des französischen Abwehrtalents Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain. Nach einem Bericht der der Zeitung "Le Parisien" will der Herbstmeister den 17 Jahre alten Innenverteidiger von Sommer 2020 an unter Vertrag nehmen. Kouassi, der im Dezember drei Profi-Einsätze im Team von Thomas Tuchel bestritten hat, kann ablösefrei wechseln.

Kouassi wäre nach Christopher Nkunku und dem derzeit nach Monaco verliehenen Jean-Kévin Augustin der dritte ehemalige PSG-Profi in Leipzig. Eine Verpflichtung wäre sinnvoll, da Dayot Upamecano Leipzig im Sommer wahrscheinlich verlassen wird. Der Verteidiger, ebenfalls Franzose, hat eine festgeschriebene Ablösesumme von angeblich 80 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Sommer soll der FC Arsenal 60 Millionen Euro gebotenen haben.