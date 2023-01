Doch weshalb kam der Vorfall nun, nach all den Jahren, an die Öffentlichkeit? Berhalter schrieb in seiner Stellungnahme, dass jemand – einen Namen nannte er nicht – den US-Verband alarmiert habe, um ihn »zur Strecke zu bringen« (»to take him down«). Die Spur führt zur vergangenen Weltmeisterschaft, bei der die USA im Achtelfinale gegen die Niederlande ausschieden.