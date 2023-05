RB Leipzig steht zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren im Endspiel des DFB-Pokals. Im Halbfinale siegte der Titelverteidiger 5:1 (4:0) beim SC Freiburg. Überragender Spieler war Leipzigs Dani Olmo, der per Kopf die Führung erzielte (13. Minute) und danach die Tore von Benjamin Henrichs (14.), Dominik Szoboszlai (37.) und Christopher Nkunku (45.+1) auflegte. In der Nachspielzeit erhöhte Szoboszlai per Elfmeter auf 5:1 (90.+8). Für Freiburg traf Michael Gregoritsch, als das Spiel schon entschieden war (75.).