Ein auf Twitter kursierendes Video zeigt, wie mehrere Polizisten Fans am Boden fixieren – auch indem sie ihr Knie auf die Köpfe der Fans drücken. Zudem ist mindestens ein Fall zu sehen, in dem ein Polizist einem am Boden fixierten Fan mehrfach mit der Faust in die Nierengegend schlägt und den Ellenbogen gegen den Hinterkopf rammt.

Die Polizei twitterte: Teile der Gruppe, die zu den HSV-Fans gelangen wollten, seien in Gewahrsam genommen worden. »Ein im Internet kursierendes Video zeigt eine solche Ingewahrsamnahme, bei der ein Polizist Zwang in Form von körperlicher Gewalt anwendet.«