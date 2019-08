HSV-Profi Bakery Jatta Hamburger Pass-Spiel

Was ist der aktuelle Stand im Fall Jatta?

In der Angelegenheit um HSV-Profi Bakery Jatta sind zahlreiche Fragen noch offen. Ob Jatta unter falschem Namen oder einer falschen Altersangabe 2015 aus Gambia nach Deutschland gekommen ist - darüber gibt es bisher nur Verdachtsmomente, die die "Sport Bild" aufgebracht hat. Das Blatt beruft sich auf Angaben von zwei Trainern aus Gambia, die sagen, Bakery hieße tatsächlich mit Nachnamen Daffeh und sei zwei Jahre älter, als bisher angenommen wurde. Er sei damit nicht als minderjähriger Flüchtling nach Deutschland gekommen, sondern damals schon volljährig gewesen.

Das zuständige Bezirksamt Hamburg-Mitte prüft den Fall jetzt noch einmal. Der Hamburger SV hatte das Alter des Jungprofis 2016 vor der Verpflichtung medizinisch untersuchen lassen, weil schon damals darüber spekuliert worden war, und hatte danach keine Bedenken, Jatta unter Vertrag zu nehmen.

Wie ist der offizielle Status von Jatta?

Nach seiner Ankunft in Deutschland erhielt Jatta einen Duldungsstatus, also eine Aufenthaltserlaubnis, die kürzlich erst bis ins Jahr 2022 verlängert wurde. Das Bundesamt für Migration hat zudem mitgeteilt, dass Jatta nie einen Asylantrag gestellt hat.

Welcher Vorwurf steht überhaupt im Raum?

Jatta könnte sich der Urkundenfälschung schuldig gemacht haben. Das würde dann wahrscheinlich ein Strafverfahren nach sich ziehen, welches sich auch auf die Arbeitserlaubnis und die Spiellizenz niederschlagen könnte. Der Verdacht des Asylbetrugs, der nach den ersten Meldungen in der Öffentlichkeit am Mittwoch ebenfalls aufkam, hat sich bereits erledigt, da Jatta überhaupt kein Asyl beantragt hat.

Wie reagiert der Verein, wie die Verbände?

Der HSV hat sich am Donnerstag eindeutig zu seinem Spieler bekannt. Jatta werde "auch weiterhin voll umfänglich am Trainings- und Spielbetrieb eingeplant", teilte der Verein mit. Bakery Jatta sei "ein wertvoller Spieler und voll integrierter, geschätzter Teamkollege". Der Klub erwarte zudem, dass DFB und DFL eine "schnelle Aufklärung des Sachverhaltes" anstreben. Sportdirektor Jonas Boldt beklagte zudem, dass der Spieler durch die Veröffentlichungen einem "gesellschaftlichen Spießrutenlauf ausgesetzt" sehe.

Beide Verbände haben sich am Donnerstag am frühen Abend ebenso dazu zu Wort gemeldet. DFB und DFL stellten klar: "Da es bisher keinen Beweis für eine falsche Identität des Spielers gibt, behält die Spielberechtigung für Bakery Jatta, geboren am 6. Juni 1998, aktuell ihre Gültigkeit." Das heißt: Jatta darf auch am Sonntag beim Pokalspiel beim Chemnitzer FC (18.30 Uhr) auflaufen. Für den HSV ist das eine wichtige Nachricht: Jatta ist mittlerweile Stammspieler und Leistungsträger der Mannschaft. Und spätestens seit seinem Tor im DFB-Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig auch ein Publikumsliebling.

Muss der Spieler eine Abschiebung befürchten?

In letzter Konsequenz wäre das möglich, wenn Jatta tatsächlich falsche Angaben gemacht haben soll. Der Bezirksamtsleiter Mitte, Falko Droßmann, sagte dem NDR: "Die Gründe für die damalige Duldung sind dann ja weggefallen, und dann wird auch der Aufenthalt rückwirkend verwirkt."

Dennoch ist eine Abschiebung wenig wahrscheinlich. Jatta ist als Profifußballer nachweislich integriert, hat einen bestehenden Vertrag mit dem Arbeitgeber Hamburger SV. Spitzensportler wie Jatta erhalten zudem gewöhnlich leichter eine Arbeitserlaubnis. Zudem wird zwar theoretisch auch von Hamburg nach Gambia abgeschoben, in der Praxis geschieht dies allerdings selten: 2018 wurden nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" drei Menschen in das westafrikanische Land abgeschoben, 2019 noch niemand.

Gibt es mögliche Konsequenzen für den Verein?

Die sind möglich, wenn der Verein aktiv an einer Täuschung beteiligt war. Der HSV hat dies zurückgewiesen und auf die gültige Aufenthaltserlaubnis und den gültigen Reisepass des Spielers verwiesen.

Welche Folgen hat es für den Spielbetrieb der 2. Liga?

Höchstwahrscheinlich keine. Der 1. FC Nürnberg hat zwar Einspruch gegen die Wertung der 0:4-Heimniederlage vom Montag eingelegt, weil dort auch Jatta für den HSV gespielt hat. Die Chance, dass der Verein damit durchkommt, ist allerdings gering. Nürnbergs Trainer Damir Canadi hat das Spiel nach eigenem Bekunden bereits "abgehakt".

Der SV Darmstadt, Gegner des HSV am ersten Zweitligaspieltag (1:1), verzichtet auf Protest. "Wir haben bewusst auf einen Einspruch verzichtet, weil in unseren Augen offensichtlich kein bewusst unsportliches Verhalten seitens des Hamburger Sportvereins vorliegt", teilte das Darmstädter Präsidium mit. Der HSV habe "glaubhaft versichert, gültige Dokumente des Spielers zu besitzen".