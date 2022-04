Hamburger SV Die Unaufsteigbaren

Im April zerplatzen beim Hamburger SV stets die Träume. Auch diesmal, in seiner vierten Zweitliga-Saison, sieht es ganz so aus, als würde der HSV die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga wieder einmal auf der Zielgeraden verspielen. Nach der Niederlage bei Holstein Kiel am Wochenende beträgt der Rückstand auf die Aufstiegsplätze sieben Punkte.

»Der Aufstieg ist futsch«, hieß es nach der Kiel-Pleite im NDR, obwohl er rechnerisch noch möglich ist. Doch die Realität sieht so aus: Fünf Spieltage vor Schluss steht der HSV überhaupt erst bei 45 Punkten – das ist der schlechteste Wert zu diesem Zeitpunkt in der nicht mehr ganz so jungen Zweitligageschichte der Hamburger. 2019, im ersten Zweitliga-Jahr, waren es sieben Zähler mehr. Aber auch diese Ausgangsposition sollte damals nicht ausreichen.

Der HSV galt einst als unabsteigbar. Es gibt sogar eine Bar auf dem Weg von der S-Bahn-Station zum Volksparkstadion, die diesen Namen trägt. Auf die Vergangenheit ist man hier stolz. Doch die Gegenwart sieht so aus, als könne der Klub einfach nicht aufsteigen. Die Hamburger sind nun die Unaufsteigbaren.

Die Tabelle lügt nicht, ist ein bekanntes Fußballsprichwort, aber sie kann irritierend sein. Das macht es schwer, die Lage und den sechsten Platz des Hamburger SV zu erklären.

Eigentlich sehr gute Statistiken In der laufenden Saison hat der HSV die wenigsten Gegentore kassiert, er besitzt die beste Passquote der Liga, hat den meisten Ballbesitz. Der Angriff gibt immerhin die viertmeisten Schüsse aufs Tor ab, die Tordifferenz steht bei +21 Treffern, nur Schalke ist hier noch stärker (+25). Am Sonntag gab der HSV in der ersten Hälfte 13 Torschüsse gegen Holstein Kiel ab. »Gegen die Wand wird Kiel gespielt«, hieß es in der TV-Übertragung. Vieles sieht gut beim HSV aus, aber das Entscheidende eben nicht: Punkte fehlen. Kiel hatte in der ersten Hälfte nur einen Torschuss – und der landete im Netz. Der HSV verlor 0:1.

Bild vergrößern Hamburgs Torwart Daniel Heuer Fernandes konnte das 0:1 gegen Kiel nicht verhindern Foto: IMAGO/Susanne Hübner; Susanne Huebner / IMAGO/Hübner

Doch nur Pech ist das nicht. Die Hamburger Mannschaft bekommt große Probleme, wenn sie auf tief stehende Gegner wie Kiel trifft. Zu selten gelingt es den Hamburgern, die Überlegenheit in Punkte zu verwandeln. Das sind allerdings keine neuen Erkenntnisse, sondern hätte hier auch schon in den Vorjahren so festgehalten werden können. Man kommt am Thema Nervenversagen nicht vorbei, schon gar nicht beim HSV mit seinem aufgeregten Umfeld, in dem Stühlerücken, hohe Erwartungen und finanzielle Sorgen an der Tagesordnung stehen. Kurz: Unruhe. Und, immer zum Saisonende gibt es den großen Einbruch. Wie ein Kreislauf des Scheiterns.

Einfach mal nicht den Trainer entlassen Ein Hamburger Reflex in der Vergangenheit war es, in dieser Situation den Trainer auszutauschen und dann im nächsten Jahr den nächsten Neustart anzugehen. Vor Tim Walter sollten bereits Christian Titz, Hannes Wolf, Dieter Hecking und Daniel Thioune die Mission Wiederaufstieg angehen. Im Vorjahr musste für drei Spiele sogar Urgestein Horst Hrubesch einspringen, um die Saison zu Ende zu bringen. Sechs Trainer innerhalb von vier Jahren wurden eingesetzt, sie alle erreichten am Ende einen ähnlichen Punkteschnitt. Der HSV hat viel probiert, um die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen. Den Versuch, Kontinuität auf der Trainerbank zu bekommen, hat er noch nicht unternommen. Es wäre nun ein günstiger Zeitpunkt, um etwas Neues auszuprobieren: den Trainer behalten. Unlösbare Probleme kann man in den Spielen des HSV jedenfalls nicht erkennen.

Bild vergrößern Trainer Tim Walter (rechts) und Jonas Boldt Foto: Cathrin Mueller / Getty Images