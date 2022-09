Hamburger SV Finanzvorstand Thomas Wüstefeld tritt zurück

Thomas Wüstefeld tritt von seinen Posten als Finanzvorstand und Interimsboss beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV zurück. Dies teilte der Tabellenführer am Abend mit. Wüstefeld, dessen Integrität zuletzt in Zweifel gezogen wurde, habe den Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung über seine Entscheidung informiert.