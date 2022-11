Wüstefeld-Affäre fällt auf Jansen zurück

Jansen geriet in Hamburg zuletzt deshalb in die Kritik, weil er sich so lange vor den mittlerweile zurückgetretenen Finanzvorstand Thomas Wüstefeld gestellt hatte. »Er war der einzige Spieler, der sich vor rund zehn Jahren mit mir getroffen hat. Er machte einen frischen, sympathischen Eindruck. Bis vor zwei Jahren standen wir in bestem Einvernehmen. Leider ist er unter den Einfluss von Wüstefeld und Dinsel geraten«, sagte Kühne über Jansen. Der Unternehmer Detlef Dinsel ist Aufsichtsratsmitglied des HSV.