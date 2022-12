»Wir freuen uns über diese Unterstützung unseres Gesellschafters und auch über das besondere Vertrauen und den konstruktiven Austausch mit unseren weiteren Darlehensgebern«, sagte HSV-Finanzchef Eric Huwer.

HSV hatte bereits Geld von der Stadt erhalten

Bis zur EM-Endrunde 2024, die in Deutschland ausgetragen wird, sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Der europäische Fußballverband Uefa hat die Stadionsanierung zur Bedingung für die Austragung von fünf Spielen in der Arena gemacht. Die Stadt Hamburg hatte eine weitere Unterstützung des Stadion-Eigners HSV verweigert, 2021 hatte der HSV von der Stadt 23,5 Millionen Euro für den Verkauf des Stadiongrundstücks erhalten – dieses Geld floss aber in das operative Geschäft des Zweitligisten. Der Senat war davon ausgegangen, dass das Geld für die Sanierung genutzt würde.