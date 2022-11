Vušković spielt seit 2021 beim HSV und wurde nach einer Leihe in diesem Sommer für eine Ablöse von drei Millionen Euro fest verpflichtet. Er ist bei den Hamburgern unumstrittener Stammspieler in der Defensive und lief in dieser Saison in 18 Pflichtspielen für den HSV auf. Für die Hamburger wäre ein längerer Ausfall von Vušković nicht nur sportlich ein Verlust. Der finanziell angeschlagene HSV ist auf Erlöse aus Weiterverkäufen von Spielern angewiesen – der Marktwert des Kroaten ist während seiner Zeit beim HSV deutlich gestiegen.