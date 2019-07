Der Hamburger SV und Darmstadt 98 haben sich am ersten Spieltag der neuen Zweitligasaison 1:1 (0:0) getrennt. Den Führungstreffer für die Gäste erzielte Tim Skarke (46. Minute), Aaron Hunt glich per Foulelfmeter aus (90.+8).

Sechs Zugänge bot Hamburgs neuer Trainer Dieter Hecking zum Saisonstart auf. Seine Mannschaft begann im Volksparkstadion offensiv: Bereits in der 14. Minute vergab Kapitän Hunt die große Chance zum 1:0, als er aus wenigen Metern das Gästetor verfehlte. Auch Jeremy Dudziak (27. Minute) konnte eine gute Gelegenheit nicht nutzen. Zudem hatte der HSV Pech, als ein strafstoßwürdiges Foul von Patrick Herrmann an Tim Leibold (25. Minute) trotz Überprüfung per Videobeweis nicht geahndet wurde.

Treffer früh und spät in der zweiten Hälfte

Gästetrainer Dimitrios Grammozis, als Aktiver zwischen 1998 und 2000 für den HSV aktiv, konnte mit der ersten Hälfte nicht zufrieden sein und brachte nach dem Wechsel seinen Joker Skarke. Eine sehr gute Entscheidung. Knapp20 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, bis der neue Mann auf dem Platz jubeln durfte. Einen Fernschuss von Serdar Dursun konnte der von Darmstadt nach Hamburg gewechselte Daniel Heuer Fernandes nicht entscheidend klären, Skarke schob aus halblinker Position überlegt ein (46. Minute).

Ein Treffer, der die Gastgeber aus der Bahn warf. Torschüsse fanden fortan nur noch aus ungefährlichen Positionen statt, Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen war kein einziges Mal ernsthaft gefordert. Auf der Gegenseite vergab Tobias Kempe mit einem Schuss aus der Drehung die Entscheidung (84.). Dann die Nachspielzeit: Dario Dumic holte im eigenen Strafstoß Manuel Wintzheimer von den Beinen - den fälligen Strafstoß verwandelte Hunt sicher ins rechte Eck (90.+8).

In der Vorsaison war der HSV lange auf Kurs Wiederaufstieg Richtung Bundesliga. In der Schlussphase der Spielzeit zog die Konkurrenz aber vorbei. Der HSV wurde Vierter.