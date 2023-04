Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga zum sechsten Mal in Folge einen Auswärtssieg verpasst. Das Team von Trainer Tim Walter verlor beim 1. FC Magdeburg 2:3 (1:1) und liegt in der Tabelle bereits vier Punkte hinter den Zweiten 1. FC Heidenheim. Bei noch vier ausstehenden Spielen hat der HSV seinerseits noch sechs Punkte Vorsprung auf Platz vier – die Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga rückt immer näher.