Das Pokal-Aus des Hamburger SV war gerade besiegelt, da meldeten sich noch einmal die Anhänger des Klubs in der Nordkurve. Kaum einer von ihnen hatte den Fanblock schon vor dem Abpfiff verlassen, und nun schwenkten sie dort wieder ihre blauen Schals und verabschiedeten ihr Team mit kräftigen Applaus und Jubel. Es war fast so laut wie in der 24. Minute.

In diesem Moment hatte der HSV die Rolle des untergebenen Zweitligisten im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig (1:3) abgelegt. Verantwortlich dafür war Bakery Jatta: Der 20-Jährige hatte den Ball auf der linken Außenbahn eindrucksvoll gegen Leipzigs Kevin Kampl erobert und Sekunden später direkt abgeschlossen. Es war eine Erinnerung an die besonderen Gesetze im Pokal-Wettbewerb und daran, dass sogar der in der zweiten Liga seit Wochen sieglose HSV für eine Überraschung gut sein kann. Mit einer Portion Mut und Glück; gegen das zweitbeste Team der Bundesliga-Rückrunde wohlgemerkt.

Jattas Schuss senkte sich aus knapp 30 Metern über Leipzigs Torwart Peter Gulasci hinweg. Der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 erweckte das Publikum, vor allem aber stachelte Jatta das eigene Team an. Später wurde er als Spieler des Spiels ausgezeichnet. "Wir hätten in Rückstand geraten können", sagte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick nach der Partie über jene Phase, in der der HSV nicht nur kämpferisch dagegenhielt, sondern auch spielerische Akzente setzte.

Santos bewirbt sich für größere Aufgaben

Besonders Douglas Santos fiel auf, der eigentliche Linksverteidiger spielte diesmal im zentralen Mittelfeld und hebelte von dort Leipzigs Defensive aus. Spätestens als der Brasilianer mit feinen Zuspielen zwei Großchancen für Khaled Narey (32. Minute/42.) eingeleitet hatte, dürften sich regelmäßige Stadiongänger die Augen gerieben und gefragt haben: Ist das wirklich der HSV, der aus seinen vergangenen drei Heimspielen in der zweiten Liga nur einen Punkt geholt hat? Der HSV, der gegen Darmstadt (2:3), Magdeburg (1:2) und Aue (1:1) so kreativ war wie ein Schriftsteller mit Schreibblockade? Die Antwort lautet ja und nein.

Der HSV brachte die beste Defensive der Bundesliga zwar in Gefahr und Santos hat noch einmal unterstrichen, warum ihn angeblich diverse Topklubs verpflichten wollen. Allerdings fand die Drangphase des HSV nur zwischen der 24. und 53. Minute statt. Für den Einzug ins Pokalfinale von Berlin und dem ersten Endspiel seit 1987 hätte aber "alles stimmen müssen" (Hannes Wolf). Ob der HSV-Trainer damit auf die vielen individuellen Fehler seines Teams anspielte?

Fest steht: Vasilije Janjicic erwischte einen bitteren Tag. Den Eckball zum 1:0 durch einen Kopfballtreffer von Yussuf Poulsen (12.) verursachte der 20-Jährige mit einem Fehlpass im Spielaufbau; kurz nach der Pause wollte der Schweizer eine scharfe Hereingabe klären, traf allerdings ins eigene Netz zum 1:2. Nach dem erneuten Rückstand in der 53. Minute konnte der HSV Leipzig kaum noch etwas entgegensetzen. Am Ende hatten die Hamburger sogar etwas Glück, dass das Halbfinale nur 1:3 ausging.

Wenn der Gegner nicht mitspielt, versagt der HSV

Aber der Endstand schien kurz nach Abpfiff fast schon nebensächlich. Die Fans hatten am Ende sicher auch deswegen geklatscht, weil der Verein die erfolgreichste Pokalrunde seit 2009 hingelegt hat. Die Anhänger dürften aber vor allem die Art und Weise des Auftritts gegen Leipzig honoriert haben, den Mut und das Risiko. Fehler wie der von Janjicic beim 1:2 wurden mit "Nur-der-HSV"-Rufen begleitet, zur Halbzeitpause erhielt das Team stehende Ovationen. Es ist der letzte Schwung, den die Mannschaft für die verbleibenden vier Partien in der zweiten Liga mitnehmen muss, für die Rückkehr in die Bundesliga.

Und genau das könnte schwierig werden - auch wenn bisher die Ergebnisse gegen die direkten Konkurrenten stimmten. Am Sonntag muss das Team seine sieglose Serie von fünf Partien beim Tabellenvierten Union Berlin beenden, falls nicht könnte der HSV sogar auf den vierten Platz und aus den Aufstiegsrängen rutschten.

Trainer Wolf erwartet in Berlin ein anderes Spiel als im Pokal, also einen Kontrahenten, der tiefer steht als Leipzig, der dem HSV das Spiel überlässt. Auch Ingolstadt am 32. oder Duisburg am 34. Spieltag werden sich kaum auskontern lassen, sondern müssen mit Tempo und Pässen in die Spitze überspielt werden. Genau gegen solche Teams und destruktiven Spielweisen ist der HSV zuletzt aber regelmäßig gescheitert: Der Klub ist in der Rückrundentabelle mit 16 Punkten aus 13 Partien nur Elfter.

So schwungvolle Partien wie im Halbfinale können die Hamburger wohl erst wieder zeigen, wenn sie das Spiel nicht selbst machen müssen, wenn der Gegner nicht Regensburg, sondern Leipzig heißt. Aber dafür muss der Hamburger SV erstmal aufsteigen. An diesem Saisonziel wird der HSV am Ende gemessen.

Hamburger SV - RB Leipzig 1:3 (1:1)

0:1 Poulsen (12.)

1:1 Jatta (24.)

1:2 Janjicic (53., Eigentor)

1:3 Forsberg (72.)

Hamburg: Pollersbeck - Lacroix, Janjicic (73. Hunt), van Drongelen, Vagnoman (69. Hwang) - Jung, Mangala (79. Holtby), Santos - Narey, Lasogga, Jatta

Leipzig: Gulácsi - Klostermann, Orban, Konaté, Halstenberg - Sabitzer (90. Haidara), Laimer, Kampl (90. Demme), Forsberg (73. Mukiele) - Poulsen, Werner

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Orban

Zuschauer: 53.000