Hamburger SV Wie ein Schlauchboot mit geöffnetem Ventil

Kurz nach Schlusspfiff des Spitzenspiels gegen Paderborn, das der Hamburger SV 1:4 (0:1) verloren hatte, traf Ralf Becker auf die wartenden Journalisten. "Die HSV-Fans sind bundesligareif. Die Mannschaft ist es leider nicht", stellte der Hamburger Sportvorstand fest und schob nach, dass es die Schuldigkeit der Mannschaft sei, sich am kommenden Wochenende "mit einer anständigen Leistung" von den bundesligareifen Fans zu verabschieden, die auch in der kommenden Saison nach Heidenheim und Fürth fahren werden.

Das Heimspiel gegen Duisburg nächste Woche Sonntag ist seit Wochen ausverkauft. Eigentlich sollte dann vor eigenem Publikum der Aufstieg gefeiert werden. Denn nichts anderes als der sofortige Wiederaufstieg war das Saisonziel des ehemaligen Dauer-Bundesligisten. Doch den hat die Mannschaft vergeigt. Gegen Duisburg geht es sportlich um nichts mehr, selbst der Relegationsrang ist nicht mehr zu erreichen.

Das 1:4 in Paderborn, das die Defizite dieser Hamburger Mannschaft gnadenlos offenlegte, ist dabei nur der peinliche Höhepunkt einer Rückrunde, in der der HSV alles tat, um nachzuweisen, dass er nichts in der Bundesliga verloren hat. Noch deprimierender: Er hat auch nicht verstanden, was in der Zweiten Liga gefordert ist.

Der HSV führte in Paderborn unzählige Zweikämpfe mit grenzwertiger Härte und sah dafür merkwürdigerweise nur drei Gelbe Karten. Doch in überharter Zweikampfführung erschöpfte sich die Widerständigkeit des HSV. Als die quietschfidelen Paderborner den ersten Treffer schossen (25. Minute) war es vorbei mit dem HSV. Der präsentierte sich nun wie ein Schlauchboot mit geöffnetem Ventil. Man trudelte in gemächlichem Tempo dem Untergang entgegen.

Allein zwischen der 64. und der 67. Minute hätte Paderborn noch drei Tore mehr schießen müssen, während der HSV tat, was er in dieser Rückrunde immer tut, wenn die Ventile offen sind. Man gönnte sich Passfehler und andere Unkonzentriertheiten und ließ freundlicherweise den Gegner kombinieren.

"Mentalitätsprobleme im Team"

Seltsamerweise schien das Elend auch die Hamburger Fankurve zu infizieren. Die stellte die Unterstützung fast völlig ein und ließ die Schmähgesänge der Paderborner über sich ergehen. Es schien, als hätten selbst die Fans angesichts der Wiederkehr des Immergleichen resigniert. "Das Spiel war ein Spiegelbild der letzten Wochen", gab dann irgendwann auch Trainer Hannes Wolf zu, der vor Beginn der Pressekonferenz lange einen imaginären Flecken auf dem Linoleumboden fixierte.

Seit dem vielumjubelten 4:0-Derbysieg gegen St. Pauli - zur Erinnerung: Die Rede ist von einem Ereignis, das am 10. März stattfand - kassierte der HSV sechs Niederlagen und gewann nicht eines der seither angesetzten acht Ligaspiele. Und immer wieder war das gleiche Muster zu beobachten: Man fing meist einigermaßen passabel an, nur um sich nach dem ersten Nackenschlag seinem Schicksal zu ergeben.

"Jeder muss sich fragen, ob er in der Rückrunde alles getan hat, um den Aufstieg zu schaffen", sagte Torwart Tom Mickel, der doch tatsächlich "Mentalitätsprobleme" bei seinem Team ausgemacht hat. Genau die meinte wohl auch Wolf, als er gleich zweimal betonte, man habe in den vergangenen Wochen "gegen diese Entwicklung angekämpft."

Sportvorstand Becker will sich nicht zu Wolf äußern

Doch mit dieser Aussage tat sich Wolf eigentlich keinen Gefallen. Tatsächlich hat der 38-Jährige ja sowohl taktisch als auch in der Mannschaftsführung nichts unversucht gelassen, um das Team in den Griff zu bekommen. Doch es nützte alles nichts. Nach dem 0:2 bei Union Berlin kam das 0:3 gegen Ingolstadt vor einer Woche und nun das 1:4 in Paderborn. Jedes Mal war von "Tiefpunkten" die Rede, doch der nächste folgte prompt.

Friso Gentsch / DPA HSV-Trainer Hannes Wolf

Als von Becker irgendwann vehement ein Statement zum Trainer eingefordert wurde, betonte er, es gebe "keine neuen Erkenntnisse, das wird jetzt alles in Ruhe besprochen" werden. "20 Minuten nach Schlusspfiff werde ich mich dazu nicht äußern."

Treuebekenntnisse, die über den Tag der jüngsten Niederlage hinausgehen, unterließ er. Das alles klang sehr danach, als würde das Spiel gegen Duisburg in der kommenden Woche nicht nur für die HSV-Fans eine Farce, sondern auch Wolfs letztes Spiel als Hamburger Coach.