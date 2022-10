Die Entscheidung legt den Streit allerdings nicht bei, da sich die Deutsche Fußball Liga in den Konflikt zwischen dem Mutterverein und dem Profifußball-Geschäftsführer eingeschaltet hatte. Die »Bild«-Zeitung und die »Neue Presse« in Hannover zitierten aus einem ihnen vorliegenden Schreiben des DFL-Justiziars Jürgen Paepke, das als deutliche Warnung an Kind zu verstehen ist. Die DFL pocht darin auf »das uneingeschränkte Weisungsrecht« des Vereins gegenüber der Kapitalseite. Das sei im Fall des Fußball-Zweitligisten »eine wesentliche Voraussetzung, dass die Struktur als noch mit der 50+1-Regel vereinbar angesehen wird«.