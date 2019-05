Trainerwechsel bei Bundesliga-Absteiger Hannover bestätigt Slomka-Rückkehr

Die Rückkehr von Mirko Slomka zu Hannover 96 ist perfekt. Wie der Bundesliga-Absteiger verkündete, wird der 51-Jährige neuer Cheftrainer. Thomas Doll muss trotz eines Vertrages bis 2020 seinen Posten räumen. Unter Slomka erlebte 96 von 2010 bis 2013 die erfolgreichsten Jahre der jüngeren Vereinsgeschichte. Nun soll er den Klub zum Wiederaufstieg führen.

Dass 96 Slomka verpflichtet, überrascht. Nach Intermezzi in Karlsruhe und Hamburg war der Trainer zuletzt rund zwei Jahre lang ohne Anstellung gewesen. Seine letzte Trainerstation war in der Saison 2016/2017 beim KSC, wo er nach drei Monaten und zehn Spielen wegen Erfolglosigkeit freigestellt wurde. Der Klub stieg damals aus der zweiten in die dritte Liga ab. Auch beim HSV war nach nur 19 Partien die Trennung erfolgt.

Schon die Verpflichtung von seinem Vorgänger Doll kam überraschend. Der 53-Jährige hatte vor seinem Engagement in Hannover rund fünf Jahre lang in Ungarn gecoacht. Unter Doll holte 96 in 15 Spielen zehn Punkte und stieg ab.

Slomkas Trainerkarriere hatte 1989 in der Jugend von Hannover begonnen, später war er noch als Co-Trainer bei den 96ern tätig und kehrte 2010 über den Umweg FC Schalke als Cheftrainer zurück. Unter Slomka qualifizierte sich Hannover für die Europa League.

Zudem wurde Jan Schlaudraff befördert. Der Ex-96-Profi sollte eigentlich Assistent der Sportlichen Leitung werden, übernimmt nun als Sportdirektor aber mehr Verantwortung für die Kaderplanung und damit die Nachfolge von Manager Horst Heldt, der im April freigestellt worden war.