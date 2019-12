Ehemaliger Mönchengladbach-Topstürmer Hans-Jörg Criens ist tot

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach und Zweitligist 1. FC Nürnberg trauern um ihren früheren Stürmerstar Hans-Jörg Criens. Der dritterfolgreichste Bundesliga-Torschütze der Borussen (92 Treffer in 290 Spielen) starb im Alter von 59 Jahren. Einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung hat Nürnberg via Twitter bestätigt. Todesursache soll der "Bild" zufolge ein Herzinfarkt gewesen sein.

Der Club trauert um Hans-Jörg #Criens. Der ehemalige #FCN-Stürmer ist im Alter von nur 59 Jahren verstorben.



Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt allen Angehörigen und Freunden. pic.twitter.com/Ngms16N2qK — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) December 26, 2019

Criens erwarb sich in seiner Erstliga-Laufbahn von 1982 bis 1995 zunächst in Mönchengladbach durch Treffer nach Einwechslungen einen Ruf als "Edel-Joker". Später führte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld.

Zu den größten Erfolgen des gebürtigen Neussers im Gladbacher Trikot gehörten die Teilnahmen an den DFB-Pokalendspielen 1984 und 1992. 1984 waren es seine beiden Treffer als Einwechselspieler im Halbfinale gegen Werder Bremen, die die Borussia ins Endspiel brachten. Der wenige Minuten zuvor gekommene Criens erzielte damals in der Nachspielzeit das 4:4 gegen Werder; in der Verlängerung gelang ihm der Siegtreffer zum 5:4. Im Endspiel unterlag die Borussia anschließend dem FC Bayern München im Elfmeterschießen.

Für Nürnberg kam er später in 13 Bundesligaspielen zum Einsatz und traf dabei zweimal. 1987 bestritt Criens, der seine Karriere 1995 nach zwei Jahren in Nürnberg beendete, ein Spiel für die deutsche Olympia-Mannschaft. Mehr Tore für Mönchengladbach als "der Lange" erzielten nur Jupp Heynckes (195 Treffer) und Herbert Laumen (97).