Am 1. Mai 1984 betritt Hans-Jörg Criens seinen Platz in den Herzen jedes Fans von Borussia Mönchengladbach. Um ihn von da an nicht mehr zu verlassen.

An diesem Tag spielt Mönchengladbach im DFB-Pokalhalbfinale am heimischen Bökelberg gegen Werder Bremen. Und beim Anpfiff ahnt der 23-jährige Criens noch nicht, dass ihm die Hauptrolle an diesem frühen Abend reserviert werden wird.

Es ist eines dieser Fußballspiele, die keiner vergisst, der sie gesehen hat. Jeder Verein hat drei, vier solcher Partien, die im Nachklang als legendär bezeichnet werden. Bei Borussia Mönchengladbach ist es sicherlich das Pokalfinale 1973 mit Günter Netzers Abschied, das Büchsenwurfspiel gegen Inter Mailand, das Relegationshinspiel gegen den VfL Bochum 2011. Aber ein solches Wechselspiel, eine solche Dramatik wie an jenem 1. Mai 1984 hat es vielleicht in der Vereinsgeschichte sonst nicht gegeben. Nicht vorher und nicht nachher.

In der 82. Minute erst eingewechselt

Die Borussia führt in der 76. Minute bereits 3:1. Das Endspiel für die Gastgeber war schon so gut wie gebucht, da drehte Otto Rehhagels Werder-Elf unvermittelt auf, jeder Schuss ein Treffer, die Bremer erzielten drei Tore in sechs Minuten und führten kurz vor Schluss plötzlich 4:3. Beim Stand von 3:3 hatte Gladbachs Coach Jupp Heynckes reagiert, hatte den müde gelaufenen Ewald Lienen aus dem Spiel genommen und Criens gebracht. Für den Stürmer schon eine gewohnte Rolle, in jener Saison wurde er regelmäßig in der Schlussphase eingewechselt.

Criens war 1981 aus dem benachbarten Neuss nach Mönchengladbach gewechselt, den Durchbruch in der Bundesliga hatte er bis dahin aber nicht geschafft, an Stürmerkollegen wie Frank Mill, dem routinierten Lienen oder dem torgefährlichen Mittelfeldmann Uwe Rahn war es schwer vorbeizukommen.

Heynckes' Einwechslung scheint zunächst auch nichts zu bringen, Criens steht kaum auf dem Platz, da schießt Werder direkt das vierte Tor durch Uwe Reinders, die Borussia taumelt, mehr noch, sie ist in der Nachspielzeit kurz vorm Knock-out. Vor allem nachdem Schiedsrichter Franz-Josef Hontheim den Gladbachern in der 90. Minute ein reguläres Tor aberkannt hat, scheint die Partie gelaufen. Ein allerletzter Eckball, es waren bereits 95 Minuten absolviert, Standardspezialist Hans-Günter Bruns spitzelt den Ball noch einmal in den Werder-Strafraum, Criens stürzt wie ein Verzweifelter in den Fünfmeterraum, bekommt den Kopf an den Ball, Tor, es steht 4:4, und Livereporter Heribert Fassbender ruft aus: "So, jetzt stehe ich auch mal auf."

Gladbach hat sich in die Verlängerung gerettet, Tausende Zuschauer, die sich schon frustriert auf den Heimweg gemacht hatten, waren bei dem Torjubel wieder umgekehrt und ins Stadion zurückgegangen. Sie hätten ansonsten die 107. Minute verpasst, jenen Auftritt von Criens, der auf ewig mit ihm verbunden bleiben wird. Eine lange Flanke von Uli Borowka nimmt Criens im Strafraum, das Bein gestreckt, artistisch an, legt sich den Ball dann selbst mit dem Kopf vor und bugsiert ihn an Torwart Dieter Burdenski vorbei zum 5:4 ins Tor.

Borussia Mönchengladbach hatte die Partie noch einmal herumgerissen, Werder konnte nicht mehr zurückschlagen, die Borussia zog ins Finale gegen Bayern München ein.

Drittbester Torschütze seines Vereins

Hans-Jörg Criens hat danach noch so viele Tore für seinen Verein erzielt, Kopfballtore, Elfmeter, Strafraumabschlüsse, allein 92 Treffer erzielte er in der Bundesliga, mehr als Allan Simonsen, mehr als Frank Mill, Uwe Rahn, Günter Netzer oder Martin Dahlin. Nur Jupp Heynckes und Herbert Laumen haben noch öfter getroffen als er.

Criens war später Mannschaftskapitän der Borussia, er hat in zwei Pokalendspielen gestanden, er hat im Europacup für die Gladbacher gespielt und Tore gemacht, aber all das wird den Leuten weniger in Erinnerung bleiben als seine beiden Treffer an diesem 1. Mai. Eingewechselt in der 82. Minute, Torschütze in der 95. und 107. Minute. ARD-Reporter Fassbender sprach damals nach dem 5:4 vom "Joker", das Wort wurde erst durch ihn so richtig gebräuchlich in der Fußballberichterstattung. Criens wurde durch ein einziges Spiel der Joker aller Joker.

Hans-Jörg Criens ist im Alter von 59 Jahren vermutlich an den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. In Mönchengladbach ist er seit dem 1. Mai 1984 unsterblich.