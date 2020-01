Nachruf auf Hans Tilkowski Und er war nicht drin

Für einen Torwart gibt es wahrscheinlich nichts Ärgerlicheres, als wenn seine Karriere und sein Name auf ewig mit einem Gegentor verbunden bleiben. Nicht mit einer spektakulären Parade, nicht mit einer tollkühnen Rettungstat, obwohl es in der Laufbahn so viele davon gab. Nein, mit einem Gegentreffer.

Hans Tilkowski musste seit seinem 31. Lebensjahr damit umgehen.

Dabei hätte dieser 30. Juli 1966 im Londoner Wembleystadion auch der Höhepunkt im Torwartleben von Hans Tilkowski sein können. Mit 30 Jahren war er endlich die unumstrittene Nummer eins im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft, die zurückliegende Saison war die Spielzeit des Hans Tilkowski gewesen. 1965 hatte er mit Borussia Dortmund zunächst den deutschen Pokal errungen, ein Jahr später feierte er mit dem BVB den Gewinn des Europapokals der Pokalsieger, 2:1 über den großen FC Liverpool, nicht zuletzt, weil Tilkowski so gut gehalten hatte.

Dass man wegen des Kraftakts im Europacup im Endspurt der Meisterschaft keine Puste mehr hatte und der BVB am Schluss nur Zweiter geworden war - geschenkt. Zur WM reiste Tilkowski als Deutschlands Fußballer des Jahres an, es war der Lohn für so viele Jahre gute Leistung, sehr gute Leistung.

1962 zertrümmerte er vor lauter Frust das Hotelzimmer

Auch bei der WM in England war Tilkowski ein zuverlässiger Rückhalt für die Elf von Bundestrainer Helmut Schön gewesen. Tilkowski konnte endlich beweisen, was er bei einem großen Turnier zu leisten imstande war. Schon vier Jahre zuvor war er als vermeintlicher Stammtorwart zur WM nach Chile angereist. Kurz vor der ersten Partie eröffnete ihm DFB-Patriarch Sepp Herberger dann, dass er den jungen Wolfgang Fahrian vorziehe. Tilkowski, so heißt es, habe daraufhin das Mobiliar seines Hotelzimmers zertrümmert; er habe seinen Reisepass zurückverlangt, um sofort abreisen zu können. Das wurde ihm verweigert, doch für Tilkowski stand fest: Nie wieder Nationalelf.

Zwei Jahre blieben Herberger und Tilkowski stur, der Torwart tat im Verein weiter, was er immer getan hat, seit er 1955 zu Westfalia Herne gestoßen und 1963 zum BVB gewechselt war: Er hielt, was es zu halten gab. So konstant, so gut, dass Herberger irgendwann nach Canossa ging und Tilkowski zur Rückkehr ins Nationalteam bewegen konnte. Es war so eine Art Abschiedsgeschenk des Alten für seinen Nachfolger Helmut Schön.

dpa/dpaweb Tilkowski und das "Wembley-Tor"

Jetzt also Wembley, das Endspiel gegen England, Finale einer WM, das Größte, was ein Fußballer erreichen kann. Das Spiel wogt hin und her, es geht in die Verlängerung, es schlägt die 101. Minute, Geoff Hurst kommt an den Ball, schießt, und der Rest ist Fußballgeschichte.

Das Wembley-Tor und sein Mythos sind entstanden, und der arme Hans Tilkowski ist ab sofort und für alle Zeiten der Mann, der auf einem Schwarz-Weiß-Foto mit seiner Schiebermütze auf dem Kopf dem Ball nachschaut, wie er von der Unterkante der Latte, ja, wohin prallt? Wahrscheinlich nicht hinter die Torlinie, aber das zu entscheiden, oblag nicht ihm, dem Tormann, sondern dem Schiedsrichtergespann aus der Schweiz und aus der Sowjetunion. Gottfried Dienst, der Referee, und vor allem dessen Linienrichter Tofik Bahramow hatten eine andere Ansicht als Tilkowski.

"Nur" Vizemeister, "nur" Vizeweltmeister

"Er war nicht drin", das wurde von Stund an und für die nächsten fünf Jahrzehnte so eine Art Visitenkarte, wenn Hans Tilkowski in der Öffentlichkeit auftauchte. Immer und immer wieder wurde er darauf angesprochen, auf dieses eine vermaledeite Tor. Tilkowski hat stets vehement für die Version gestritten, dass es damals kein Treffer war, jenes 3:2 für die Engländer, das Hurst, Bobby Moore, Bobby Charlton und die anderen zu Weltmeistern machte. Und Hans Tilkowski war damit nicht nur deutscher Vizemeister 1966, sondern auch Vizeweltmeister 1966.

Ein Jahr spielte er danach noch weiter in der Nationalmannschaft, vier Jahre noch auf Vereinsebene. Dass er, dieses Kind des Ruhrgebiets, seine Karriere nach den vielen Jahren in Herne und Dortmund bei Eintracht Frankfurt beendete, fühlte sich irgendwie falsch an. Tilkowski war ein Revier-Fußballer, die Oberliga West war im Grunde seine Heimat gewesen, mit Herne wurde er Westmeister, besser als Schalke, Bochum, Dortmund, das muss man sich heute mal vorstellen. Westfalia Herne, der Verein, der gerade dabei ist, in den fußballerischen Niederungen von der Insolvenz geschluckt zu werden.

Als Trainer versuchte sich Tilkowski danach noch einige Jahre, mit wechselndem Erfolg, 1981 hatte er davon die Nase voll - der Fußball, wie er ihn nun vorfand, war nicht mehr seiner.

"Und ewig fällt das Wembley-Tor" hat er seine Lebenserinnerungen getauft, die er 2006 in Buchform herausbrachte. Nun ist er mit 84 Jahren gestorben, im Fußballhimmel wird er jetzt mit Tofik Bahramow diskutieren. Und er war nicht drin.