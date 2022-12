Flick saß am Mittwoch bei dem rund zweistündigen Krisengipfel mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke in einem Hotel in Neu-Isenburg zusammen. Das Trio konnte sich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen.

Bierhoff-Nachfolge bleibt erstmal offen

»Wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick, dass er diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team meistern wird«, sagte Neuendorf: »Hinsichtlich der Nachfolge von Oliver Bierhoff haben wir uns darauf verständigt, zunächst innerhalb des DFB über die künftige Struktur dieses Aufgabenbereichs zu beraten, um anschließend eine Personalentscheidung zu treffen.« Flicks langjähriger Vertrauter Bierhoff war am Dienstag von seinem Posten als DFB-Sportdirektor zurückgetreten.