Für einen Fußballer ist es immer schwer, wenn er noch nicht kundtun darf, was eigentlich schon alle wissen. So erging es auch Joshua Kimmich am Samstagabend, als er nach der Zukunft von Hansi Flick gefragt wurde. Doch der Defensivspieler ging die Sache recht offensiv an: "Ich gehe davon aus, dass Hansi Flick das bis zum Sommer machen wird." Dann schickte er noch einen Satz nach: "Also: mindestens bis zum Sommer."

Es fiel niemandem beim FC Bayern München etwas ein, was gegen den Verbleib Flicks als Cheftrainer sprechen würde. Doch die letzten Details wollten sie eben nicht an einem Spieltag in der Arena klären, sondern am Schreibtisch in der Geschäftsstelle. Das wurde am Sonntag nachgeholt.

Flick bleibt, wie von Kimmich vermutet, mindestens bis zum Saisonende Trainer der Münchner. "Ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option", hieß es in der Mitteilung des Vereins. "Der FC Bayern ist mit der Arbeit von Hansi Flick sehr zufrieden", wurde Karl-Heinz Rummenigge zitiert.

Flicks Entwicklung vom Co zum Chef verlief passend zur Vorweihnachtszeit im Adventskalender-Prinzip: Der 54-Jährige öffnete ein Türchen nach dem nächsten und täglich wuchs im Klub die Gewissheit, dass am Ende alle zufrieden sein werden. Im Sommer war Flick noch ein normaler, unauffälliger Co-Trainer. Als es im Herbst mit Niko Kovac immer schlechter lief, ahnten viele schon, dass Flick eine Übergangslösung sein könnte - ja, dass dies womöglich schon eine Option gewesen war, als er nach München kam. Als Kovac Anfang November tatsächlich gehen musste, wurde Flick ein Trainer für zwei Spiele. Dann ein Trainer "bis auf Weiteres". Jede einzelne der bislang zehn Partien war ein weiterer Schritt zu einem dauerhaften Engagement - denn selbst in den Niederlagen bescheinigten die Verantwortlichen der Mannschaft eine gute Leistung. Misserfolg färbte nicht ab auf Flick.

Dass es nach dem 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg noch etwas dauerte, ehe man eine Schleife um den Deal machte, lag an den besagten, noch ungeklärten Details. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hatte wissend genickt, als er am Samstag gefragt wurde, ob nicht vielleicht Flick auch noch Forderungen an den Verein habe. Es war schon herauszuhören, worum es noch ging: um ein Engagement über den Sommer hinaus. Wenn Flick das tatsächlich angestrebt haben sollte, konnte er sich nicht durchsetzen.

So weit geht das Vertrauen in Flick dann eben doch noch nicht. Die sportlichen Entscheider haben nun die Option, die Entwicklung unter Flick weiter zu beobachten und gleichzeitig die wenigen ernsthaften Nachfolgekandidaten für die Saison 2020/2021 anzusprechen: Thomas Tuchel von Paris Saint-Germain und Erik ten Hag von Ajax Amsterdam.

Flicks Auf und Ab

In sieben Wochen hat Flick schon höchst unterschiedliche Phasen durchgemacht. Er hatte zunächst eine toranfällige Mannschaft auf defensive Stabilität geeicht; dann hatte er das Offensivspiel beschleunigt, indem er einige Handbremsen löste, vor allem solche im Kopf der Spieler. Außerdem hatte er viel improvisieren müssen, weil immer wieder Spieler verletzt ausfielen, er bewies bei Einwechslungen oft ein gutes Händchen, unter ihm entwickeln sich Spieler wie Alphonso Davies oder Joshua Zirkzee prächtig. Und in der kurzen Phase des Misserfolgs behielt Flick die Ruhe.

Dass Flick ein Mensch ist, der empathisch auf Spieler zugehen und eine Gruppendynamik verbessern kann, das war schon bekannt. Was man noch nicht so genau wusste über ihn: ob er tatsächlich auch Cheftrainer sein kann. Beim ersten und bisher einzigen Mal klappte das nicht gut: Als Drittliga-Coach der TSG Hoffenheim konnte er das Team über vier Spielzeiten hinweg nicht zum Aufstieg führen. Später war zu hören, dass Flick diese Zeit als recht anstrengend empfunden haben soll. Aber das ist eben auch schon lange her, 14 Jahre.

Jetzt sind sie bei den Bayern der Überzeugung: Flick kann Chef.

Neuer ist zufrieden mit der Entwicklung

Zweifelsohne haben die Verantwortlichen dabei auch ganz im Sinne der Spieler gehandelt. "Wir haben ganz klar eine positive Tendenz, im Auftreten in der Spielweise", sagte Manuel Neuer. Man könne sich auf dem Platz "immer nur so präsentieren, was man beigebracht bekommt", und das sei doch jedes Mal gut gewesen.

Der Rückhalt der Mannschaft - es ist vielleicht das wichtigste Kriterium, das ein Trainer des FC Bayern erfüllen muss. An der Säbener Straße laufen viele Dinge immer noch anders als bei vielen anderen Vereinen: Die Chefs stellen den Kader zusammen, die Trainer haben diesen zum Erfolg zu führen, höchstens in Einzelfällen darf der Anweiser ein Veto einlegen. Das bedeutet im Umkehrschluss: Wenn sich Spieler gegen den Trainer aussprechen, stehen die Bosse sofort in der Pflicht. So war das im Herbst 2017 mit Carlo Ancelotti, der den Machtkampf mit den Unzufriedenen klar verlor. So war das mit Niko Kovac im Herbst 2018, als man sich gerade so noch einmal zusammenraufte. So war das im Herbst 2019, als Kovac dann doch gehen musste. Als der Co-Trainer übernahm, spielte die Mannschaft befreit auf. Neuer würde sagen: Sie hat wieder einen Plan, eine Idee.

Doch wie jeder andere Cheftrainer auch wird Flick ab sofort am Erfolg gemessen: Eine Rückrunde ohne Titel könnte ihn sehr schnell wieder entzaubern. Trotzdem wird er fortan wohl Chef bleiben. Selbst wenn er dafür den Verein wieder verlassen müsste.